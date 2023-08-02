Приставы забрали у екатеринбуржца iPhone за долги по алиментам

Фото: ГУФССП по Свердловской области

Приставы забрали у 23-летнего екатеринбуржца iPhone за долги по алиментам. Мужчина задолжал своему годовалому ребенку около 32 тысяч рублей, выплачивая ежемесячно незначительные суммы по 1-2 тысячи рублей в месяц.

- Должник был приглашен в отдел судебных приставов для дачи объяснения, в ходе которого мужчина пояснил, что погашать долг не будет, что он студент медицинского ВУЗа и не имеет никакого дохода, - рассказали в ГУФССП по Свердловской области. - Судебный пристав-исполнитель попросила должника предоставить iPhone, по которому мужчина, находясь на приеме, не переставая, общался.

На iPhone составлен акт описи (ареста). Телефон забрали на ответственное хранение. На должника составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию).

Суд признал должника виновным и назначил ему административное наказание в виде 60 часов обязательных работ. При этом если в ближайшее время мужчина не погасит задолженность, телефон отправят на оценку и реализацию на торгах в ТУ Росимущества, а мужчине будет грозить уже уголовное наказание по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

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