В Екатеринбурге из-за десантников перекрыли центральную улицу

Военные проследовали к мемориалу «Черный тюльпан»
Фото: Иван МАКЕЕВ
Центральную улицу Екатеринбурга перекрыли из-за праздничного шествия колонны ветеранов десантных войск. Движение по проспекту Ленина ограничили до 10:15 2 августа. Об этом сообщили в администрации города.
Военные проследовали к мемориалу «Черный тюльпан». После чего движение по проспекту Ленина вновь открыли.
Также в Историческом сквере прошли показательные прыжки спортсменов. После этого уже десантники возложили цветы к памятнику.
Напомним, что празднование дня ВДВ начался в восемь утра с молебен в честь пророка Ильи в Храме-на-Крови. Все праздничное шествие планируют завершить к 12 часам дня.
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