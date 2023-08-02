В Екатеринбурге из-за десантников перекрыли центральную улицу

Военные проследовали к мемориалу «Черный тюльпан» Фото: Иван МАКЕЕВ

Центральную улицу Екатеринбурга перекрыли из-за праздничного шествия колонны ветеранов десантных войск. Движение по проспекту Ленина ограничили до 10:15 2 августа. Об этом сообщили в администрации города.

Военные проследовали к мемориалу «Черный тюльпан». После чего движение по проспекту Ленина вновь открыли.

Также в Историческом сквере прошли показательные прыжки спортсменов. После этого уже десантники возложили цветы к памятнику.

Напомним, что празднование дня ВДВ начался в восемь утра с молебен в честь пророка Ильи в Храме-на-Крови. Все праздничное шествие планируют завершить к 12 часам дня.

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