Академический встал в пробки

Фото: читатель КП

Академический утром 2 августа встал в пробки. Затор образовался из-за ремонта и аварий.

- Стоит весь район со всех сторон. Фактически выезды парализованные. Нельзя нормально выехать с Серафимы Дерябиной, потому что там все перекопано, а на Амундсена авария, - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница Дарья.

Напомним, ранее мы писали, что на Серафимы Дерябиной продлили сроки перекрытия. Ремонтные работы на месте будут вести до конца лета. На данном участке дороги строят трамвайную линию, ведущую в Академический. На данный момент там установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

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