На ВИЗе столкнулись два автобуса

Фото: скриншот с видео

На ВИЗе на улице Отрадной утром 2 августа столкнулись два автобуса.

- На этот раз водители решили погонять на дороге и не справились с управлением, - рассказали подписчики группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

В городском ГИБДД «КП-Екатеринбург» сообщили, что водители к ним не обращались.

Напомним, 1 августа в Академическом при столкновении двух автобусов пострадали четыре человека. Авария произошла из-за того, что один из водителей резко затормозил.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru