На ВИЗе столкнулись два автобуса

Фото: скриншот с видео
На ВИЗе на улице Отрадной утром 2 августа столкнулись два автобуса.
- На этот раз водители решили погонять на дороге и не справились с управлением, - рассказали подписчики группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».
В городском ГИБДД «КП-Екатеринбург» сообщили, что водители к ним не обращались.
Напомним, 1 августа в Академическом при столкновении двух автобусов пострадали четыре человека. Авария произошла из-за того, что один из водителей резко затормозил.
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