В Первоуральске пожарные спасли четырех человек из горящей пятиэтажки

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске вечером 1 августа произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Малышева. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Еще двух взрослых и дух детей были спасены звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам.

- В 23:20 поступило сообщение о пожаре. На площади пять квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на четвертом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава. В 23:33 огонь локализован. Еще через две минуты пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 00:00. О пострадавших не сообщается.

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