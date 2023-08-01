В Екатеринбурге снесут административные здания и отделение детской поликлиники

Администрация Екатеринбурга объявила о проведении общественных обсуждений, которые касаются этого проекта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге планируют снести три дома на улице Мира, а также отделение детской поликлиники №13 на улице Педагогической, 23. Такие нововведения связаны с внедрением проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания в квартале улиц Педагогическая-Коминтерна-переулка Фонвизина-Комсомольская-Библиотечная-Мира.
Схема размещения территории проектирования
- На месте сноса административных зданий планируется размещение жилой застройки. Территория поликлиники предусмотрена для увеличения площади земельного участка МБОУ СОШ № 134, планируемой под реконструкцию с увеличением вместимости до 1500 учащихся, - сообщается в документах проекта.
В этом районе власти планируют построить новые жилые дома от восьми до 30 этажей в высоту, а также подземные и наземные парковки.
План расположения домов после изменений
Администрация Екатеринбурга объявила о проведении общественных обсуждений, которые касаются этого проекта. Жители, или хозяева квартир в этих домах, смогут проголосовать до 22 августа в здании Администрации города.
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