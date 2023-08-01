Колледжи и техникумы Свердловской области переведут в ведомство к отраслевым министерствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Колледжи и техникумы Свердловской области, которые раньше относились к Министерству образования и молодежной политики области, переведут в ведомство к отраслевым министерствам региона. Реформу системы среднего профессионального образования планируется завершить через четыре года.

- Министерства энергетики и ЖКХ, промышленности, сельского хозяйства знают реальное положение дел в своей отрасли. Мы считаем, что это улучшит качество и повысит престиж рабочих профессий, будет целевая направленность, - рассказал губернатор Евгений Куйвашев на заседании Заксобрания Свердловской области.

Власти считают, что отраслевые министерства будут эффективнее готовить кадры, а также лучше знают, что востребовано на рынке в их области. Они будут формировать целевой заказ, будут обновлять лаборатории, мастерские, а также оснащать центры специальной подготовки для выпускников.

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