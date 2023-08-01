В Тавде машина сбила четырехлетнюю девочку после того, как та собрала яблоки у обочины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 30 июля в Тавде произошло ДТП, в результате которого мужчина на KIA RIO сбил четырехлетнего ребенка. Девочка собирала яблоки у обочины, в 70 метрах от дома. Когда она решила вернуться домой, то начала перебегать дорогу не убедившись в отсутствии машин. Девочка отделалась лишь ссадинами и после осмотра медики отпустили ее домой.

- Водитель автомобиля пояснил, что девочка стояла у дороги спиной к проезжей части и резко побежала. Мужчина вывернул руль влево и нажал на педаль тормоза, но наезда избежать не удалось, - сообщили в МО МВД России «Тавдинский».

Известно, что водитель во время происшествия был трезв и пристегнут. К административной ответственности за последний год не привлекался.

Из-за произошедшего родителей девочки привлекут к ответственности за несоблюдение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетней.

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