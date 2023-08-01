Названо имя адвоката семьи погибшего малыша Далера

Обвинение в убийстве ребенка предъявлено опекунше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокатом семьи погибшего Далера Бобиева стал Сергей Шамсутдинов. В прошлом он известен как защитник екатеринбургского автохама Игоря Новоселова. Сейчас защитник знакомится с материалами уголовного дела, об этом «КП-Екатеринбург» сообщил двоюродный брат погибшего малыша.

Напомним, что обвинение в убийстве Далера было предъявлено его опекунше Веронике Наумовой. Утром 26 июня женщина сообщила в полицию, что ребенок пропал. Однако через три дня призналась, что тело спрятано в арендованном гараже. 30 июня Чкаловский суд арестовал Наумову на два месяца.

Позже Следственный комитет объявил о новых фигурантах в расследовании смерти Далера. Это заведующая детским садом № 546 «Семицветик», куда ходил мальчик, Анна Гилева. И ведущий специалист районного отдела органов опеки и попечительства.

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