В Академическом начал курсировать троллейбус №28

Всего на маршруте работают 11 троллейбусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом начал курсировать троллейбус. Транспорт под номером 28 за день успел перевезти больше тысячи горожан. Такими данными поделились в пресс-службе администрации города.

Уже в первые часы работы, с 6 до 9 утра, троллейбус обслужил несколько сотен екатеринбуржцев. За один рейс транспорт может вместить 83 человека. Всего на маршруте работают 11 троллейбусов. Ходят они с периодичностью в 11-20 минут.

- Маршрут проходит от конечной остановки "Академгородок" по улицам Амундсена – Сахарова – Вильгельма де Геннина – Краснолесье – Амундсена – Щорса до конечной остановки "ЦПКиО", - рассказали в мэрии.

Троллейбусы запустили в рамках проекта городских властей по модернизации системы общественного транспорта в Екатеринбурге. Транспорт с автономным ходом стал подарком к 300-летию города. В 2023 году в столицу Среднего Урала прибудут 50 машин. Они смогут работать на разных маршрутах.

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