В Екатеринбурге снова продают крупный торговый центр

ТЦ продают уже не в первый раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в очередной раз выставили на продажу торговый комплекс «КомсоМОЛЛ», его стоимость составляет 780 миллионов рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В сопроводительной документации указано, что четырехэтажный торговый комплекс возведен в 2010 году, его площадь составляет 90 тысяч квадратных метров, здесь расположены торговые площади, а также кафе и кинотеатр.

В ТРЦ «КомсоМОЛЛ» есть несколько «якорных» арендаторов – это МФЦ «Мои документы», а также известные торговые сети. Также зимой рядом с ТРЦ действует бесплатный каток, который тоже является точкой притяжения. Есть здесь и паркинг.