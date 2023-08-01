В Екатеринбурге трехэтажку на Базовом переулке расселят и снесут

Площадь здания достигает 2123 квадратных метров. Фото:2Gis

В Екатеринбурге планируют расселить и снести трехэтажку на Базовом переулке, 4. Здание было признано аварийным. Постановление мэра Алексея Орлова о расселении появилось на сайте администрации города.

Мэрия изымет земельный участок. Если же жители дома не захотят съезжать, мэрия будет решать этот вопрос через суд. Площадь здания достигает 2123 квадратных метров. Новая застройка на этом месте пока не планируется.

- В случае добровольного согласия собственников изымаемых жилых помещений и земельного участка на их изъятие заключить с такими собственниками соглашения и направить их в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на жилые помещения и земельный участок, - сообщается в постановлении.

Ранее стало известно, что в центре Екатеринбурга появится новая улица. Она разместится от Мамина-Сибиряка до Свердлова. Для этого мэрия изымет гаражные боксы на Мамина-Сибиряка, 32, 36, 36а, 36в и 36г.

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