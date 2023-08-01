Агробиотехкомплекс будущего создан в ТюмГУ

Фото: пресс-служба ТюмГУ

Заглянуть в будущее сельскохозяйственной биологии можно в Институте X-BIO Тюменского госуниверситета. Здесь создан современный агробиотехкомплекс, по функционалу имеющий аналогии с фитотроном, который предоставил новые возможности для проведения исследований и практического обучения в области растениеводства защищенного грунта и биологической защиты растений. Для организации комплекса группа энтузиастов во главе с руководителем проекта лаборатории микологии и биологической защиты растений X-BIO Алексеем Прохошиным посетила несколько подобных центров в России – в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, Всероссийском институте защиты растений и Агрофизическом институте, а также за рубежом.

Проект построен на основе модульности, где каждый самодостаточный элемент работает в тесной связке с другими, вместе слагая единое целое.

Модули выращивания растений включают в себя:

- ягодный модуль, в котором возможно выращивание различных видов ягодных культур, таких как земляника или голубика, в контролируемых условиях с использованием технологии малообъемной гидропоники;

Фото: пресс-служба ТюмГУ

- овощной модуль высотой более 6 метров, предназначен для производства овощей, включая томаты и огурцы, в условиях, максимально приближенных к реальным промышленным теплицам, оптимизированным для каждого вида;

- салатно-зеленый модуль осуществляет разведение различных видов листовых овощей и зелени, включая салат, шпинат, рукколу и другие.

Научно-исследовательские модули:

- модуль тестирования эффективности энтомофагов и акарифагов. Здесь исследуют и тестируют способности различных видов полезных насекомых и клещей к борьбе с членистоногими-вредителями растений. Это важно для создания устойчивых и эффективных агрономических систем;

- модуль микроклонального размножения позволяет получить большое количество здоровых и генетически идентичных растений.

- модуль ПЦР-диагностики и управления здоровьем растений служит местом для молекулярной диагностики заболеваний растений и мониторинга их здоровья с помощью современных биотехнологических методов.

Технические и поддерживающие модули включают растворный узел, где подготавливаются и хранятся питательные растворы для гидропоники, а также блок управления и мониторинга – то место, откуда управляют всеми операциями на микроферме и проводят мониторинг состояния растений и систем на основе машинного зрения.

Дополнительно выделен образовательный модуль. Здесь обучение сити-фермерству и практика переплетаются, создавая идеальную среду для студентов и заинтересованных школьников. Современное техническое оборудование дополняется интерактивными образовательными стендами, демонстрирующими работу различных видов гидропоники, а также представлящими визуальные и практические уроки по биологическому контролю, управлению климатом и эффективному использованию ресурсов.

Андрей Толстиков, первый проректор ТюмГУ комментирует:

- Используя инфраструктуру агробиотехнологического комплекса Института X-BIO, выполняются исследования по стратегическому проекту «Биобезопасный мир» программы развития «Приоритет-2030». Проект «Разработка интеллектуальной системы биологической защиты растений в модульных агробиотехомплексах» приводит к созданию технологий, которые облегчают управление и защиту урожая на промышленной основе. Автоматизированная система контроля вредителей в промышленных тепличных системах предоставляет точные инструкции для поддержания оптимального состояния экосистем теплиц. Это позволяет агрономам быстрее и эффективнее реагировать на вредителей, сокращая потери и увеличивая урожайность.

Проект «Поиск и введение в культуру новых перспективных видов энтомо- и акарифагов для защиты культурных растений в открытом и защищенном грунте» помогает обеспечить импортозамещение, нацелен на поиск совершенно новых агентов биологического контроля вредителей, обладающих улучшенными характеристиками.

Проект «Разработка таргетных биорациональных и молекулярных средств защиты растений нового поколения» позволяет создавать новые инновационные способы защиты растений на основе биоорганических соединений, полученных из различных живых организмов, в том числе бактерий, которые будут более безопасными и более эффективными в качестве биопестицидов.

Агробиотехкомплекс предлагает студентам и школьникам по программе «исследовательской интернатуры ТюмГУ» возможность работать над реальными проектами, получая ценный практический опыт. Взаимодействие с исследователями способствует обмену знаниями и идеями, стимулируя инновации и новые подходы к решению проблем. Магистранты Института X-BIO по направлениям «Биобезопасность растений» и «Математическая биология и биоинформатика» включены в исследования и, как правило, участвуют в научных коллективах, выполняющих проекты по грантам научных фондов.

Агробиотехнологические исследования и разработки Института X-BIO ТюмГУ выполняются во взаимодействии с ведущими сельскохозяйственными предприятиями Уральского федерального округа под эгидой ЗапСибНОЦ мирового уровня. Стратегическим индустриальным партнёром X-BIO выступает многопрофильный агрохолдинг ООО «Агро-Актив», объединивший множество предприятий: крупнейшее в регионе тепличное хозяйство АО «Тепличное», ООО «УГМК-Агро» и многие другие.