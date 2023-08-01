Пешехода едва не придавило знаком: в центре Екатеринбурга иномарка вылетела на тротуар

ДТП произошло на перекрестке улиц Первомайская - Мамина Сибиряка Фото: Алина СУРИНА

В центре Екатеринбурга при столкновении двух легковушек едва не пострадал пешеход. Он чудом успел увернуться от дорожного знака, который сшибла одна из машин. Авария случилась днем 1 августа на перекрестке улиц Первомайская – Мамина Сибиряка. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила очевидица ДТП.

В аварии чуть не пострадал пешеход Фото: Алина СУРИНА

- Авария случилась возле мемориала «Черный тюльпан». Две машины столкнулись, одна из них влетала в знак. Мужчина, стоявший на пешеходном переходе, в последний момент смог отскочить от удара. Еще чуть-чуть и его бы «прибило» этим знаком. Судя по всему, в аварии никто не пострадал. Только водители сейчас решают что делать, - рассказала читательница.

«КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию города. В ГИБДД сообщили, что информации о столкновении не поступало.

В ГИБДД информация об аварии не поступала Фото: Алина СУРИНА

Ранее, вечером 31 июля, в Екатеринбурге на улице Походной произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик. Автомобиль Kia Rio двигался по Походной, когда подросток выбежал на дорогу в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода.

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