В Свердловской области штормовое предупреждение продлили до 2 августа

Дожди и ливни придут в регион 2 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. На Среднем Урале ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

- По данным синоптиков, 2 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения, - рассказали в МЧС.

Ранее синоптики рассказали, когда в Свердловской области закончатся дожди и грозы. Они уйдут на второй неделе августа.

- Кратковременные дожди в Свердловской области будут продолжаться до конца этой недели, то есть минимум до 6 августа. Временами дожди будут сопровождаться грозами, - уточнил «КП-Екатеринбург» синоптик Уральского гидрометцентра Никита Алексеев.

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