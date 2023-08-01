Свердловчанину грозит до двух лет лишения свободы за пьяную езду

Фото: отдел УГИБДД по Екатеринбургу

В Свердловской области задержали пьяного водителя на ВАЗе. Жительница села Байкалово заметила лихача и обратилась в полицию.

- У водителя имелись внешние признаки опьянения. Дорожные полицейские провели процедуру освидетельствования на состояние опьянения, результат алкотектора показал наличие 0,446 мг на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе, – уточняют в отделе Управление Госавтоинспекции ГУ МВД.

Мужчину задержали. Выяснилось, что он уже нарушал закон, садясь пьяным за руль. В отношении него был составлен административный материал по ч. 2 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным прав).

По решению суда гражданин помещен в изолятор временного содержания МО МВД России «Байкаловский» на 7 суток. Также возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ за повторную пьяную езду. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, а также конфискация транспортного средства.