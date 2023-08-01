В Ревде ищут 14-летнего подростка, пропавшего 30 июля

Подросток может находиться в Екатеринбурге. Фото: МО МВД России «Ревдинский»

В Ревде начались поиски пропавшего подростка. О местонахождении Егора Мальцева неизвестно с 30 июля. Об этом сообщили в МО МВД России «Ревдинский».

Подросток может находиться в Екатеринбурге. Раньше он мог уйти из дома на один или два дня, но после этого он всегда возвращался. Егор ростом 168 сантиметров, обычного телосложения, волосы густые, темно-русые, подросток коротко стрижен. В день исчезновения он был одет в светло-серую футболку и черные шорты с лампасами. На ногах у подростка были обуты черно-белые кроссовки, а на голове черная кепка Nike.

- При себе имеет черный рюкзак и самокат серебристого цвета, - отметили в полиции.

Если вы знаете, где может находиться подросток, сообщите об этом в дежурную часть МО МВД России «Ревдинский» по телефонам: 5-15-68, 02 или 112.

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