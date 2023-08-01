В свердловском селе ГИБДД устроила погоню за пьяным лихачом

Алкотест показал, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В свердловском селе Байкалово автоинспекторы устроили погоню за пьяным лихачом. Мужчина разъезжал по области, пугая уральцев. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о лихаче, который создает угрозу для свердловчан. Водителя на ВАЗ серого цвета заметили в деревне Сергина.

- Экипаж ДПС незамедлительно выехал с целью проверки информации, около 23 часов данный автомобиль остановили автоинспекторы в селе Байкалово, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Внешне водитель выглядел пьяным. Было решено проверить его на трезвость. Алкотест показал, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Тогда водителя доставили в отдел полиции. На него составили административное дело по ч.2 ст.12.7 КоАП. Мужчину отправили в изолятор на семь суток.

- Также возбуждено уголовное производство по ст.264.1 УК РФ за повторную пьяную езду, - отметили в Госавтоинспекции.

Лихачу грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет и конфискация авто. Пока машину мужчины отправили на социальную стоянку в Ирбит.

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