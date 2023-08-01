В Каменске-Уральском банда украла у пенсионерки 800 тысяч рублей и украшения

Банду с деньгами задержали Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Каменске-Уральском мошенники обманом украли у 86-летней пенсионерки 800 тысяч рублей и золотые украшения. Сначала они позвонили бабушке по телефону. Звонившая женщина представилась работником центра по оказанию гуманитарной помощи и начала заваливать пенсионерку вопросами. Интересовалась здоровьем бабушки, наличием у нее медикаментов, продуктов питания. После этого «специалисты» наведались к пенсионерке домой.

- Незнакомцы убедили потерпевшую продиктовать номер и серию одной из купюр, хранящихся дома, ведь якобы в скором времени повсеместно будет проводиться массовый обмен денег. Таким образом, пенсионерка показала визитерше место хранения своих сбережений. После общения с «помощниками» гражданка обнаружила отсутствие ценных вещей, - уточняют в отделе МО МВД России «Каменск-Уральский».

Сыщики уголовного розыска уже задержали в Златоусте Челябинской области двух мужчин и двух женщин, причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье – кража, совершенная в крупном размере. Пострадавших от действий злоумышленников просят обратиться по телефонам полиции: 02, 112, 8(3439) 32-23-15.