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НовостиОбщество1 августа 2023 9:32

В Свердловской области газифицировано больше 10 тысяч домов за 2022 год

На Среднем Урале за 2022 год построено больше 500 километров газопровода
Дарья ЧИПУРИНА
В рамках программы социальной газификации заключено почти 50 тысяч договоров

В рамках программы социальной газификации заключено почти 50 тысяч договоров

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловской области газифицировано больше 10 тысяч домов за 2022 год. За год удалось построить больше 500 километров газопровода. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в ходе ежегодного доклада.

- В рамках программы социальной газификации заключено почти 50 тысяч договоров, по которым уже газифицировано свыше 10 тысяч домохозяйств. Постоянно расширяется перечень категорий льготников, которые могут принять участие в программе, а также список работ и оборудования, подлежащих компенсации, – отметил Евгений Куйвашев.

Ранее, в июне 2023 года, Свердловская область получила 634 миллиона рублей на газификацию. На эти деньги трубы будут подведены к границам земельных участков на шести территориях.

- Всего программа социальной газификации реализуется в 61 муниципалитете Свердловской области. В настоящий момент создана техническая возможность по подключению к уже построенным газовым сетям для почти 57,5 тысячи частных домов, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

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