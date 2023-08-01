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НовостиОбщество1 августа 2023 9:13

Знаменитый физиолог Вячеслав Дубынин прочитает в парке Маяковского лекцию о работе мозга

Физиолог Вячеслав Дубынин 5 августа прочитает в Екатеринбурге лекцию о работе мозга
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В Екатеринбурге Вячеслав Дубынин прочитает лекцию «Мозг: как мы думаем и принимаем решения» Фото: dubyninbrain.ru

В Екатеринбурге Вячеслав Дубынин прочитает лекцию «Мозг: как мы думаем и принимаем решения» Фото: dubyninbrain.ru

В субботу, 5 августа, в Екатеринбург прилетит знаменитый физиолог Вячеслав Дубынин. Он выступит в парке Маяковского с лекцией «Мозг: как мы думаем и принимаем решения». Лекция пройдет в рамках фестиваля науки «Кстати» от ИЦАЭ. Анонс об этом Вячеслав Дубынин сделал на своем канале в Телеграм.

- Участие бесплатно, по регистрации, - сообщается в телеграм-канале «Дубынин о мозге».

Лекция пройдет в парке на сцене Sound Park, что на улице Мичурина, 230. Добавим, что Вячеслав Дубынин ранее выступал в эфире радио «Комсомольская правда». В программе «Передача данных» мы поговорили с ним об устройстве сознания, подделанной памяти и сбоях в работе мозга.