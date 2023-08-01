Физрук из Нижнего Тагила поднял флаг гимназии на вершину Эльбруса

Учитель из Нижнего Тагила совершил восхождение на самую высокую гору Европы Фото: Оксана ЗУЙКО

Учитель ОБЖ и физической культуры гимназии №86 Нижнего Тагила Федор Верниковский совершил восхождение на самую высокую гору Европы – Эльбрус, взяв с собой флаг родной гимназии. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Развевающийся на вершине Эльбруса флаг тагильской гимназии стал подарком к 65-летию образовательного учреждения.

Перед восхождением Верниковский несколько месяцев тренировался – совершал пешие прогулки и походы.

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