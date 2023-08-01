Для арт-объекта художник выбрал яркие цвета. Фото: Екатерина Иванова

В Екатеринбурге на здании бывшей репетиционной базы группы «Чайф» появился мурал. На ЖБИ на улице Высоцкого открыли новый арт-объект в рамках STENOGRAFFIA. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

- Я отталкивался от специфики этого места: это молодежный центр культуры, и молодые ребята учатся здесь творческого ремеслу. Собственно, через образ музыканта я хотел передать метафору творческого пути как путешествия, - поделился художник Денис Kibeda, создавший мурал.

У запечатленного музыканта с собой есть горящее сердце, гитара, кроссовки с крыльями и рюкзак-колонка за спиной. Арт-объект размещен на трех поверхностях: на одной изображен герой, на двух других - большая колонка. Перед тем как нанести изображение на стены здания, их отремонтировали. Благодаря этому мурал дольше продержится.

Для арт-объекта художник выбрал яркие цвета. Помимо этого, Денис Kibeda отмечает, что мурал насыщен различными элементами. Однако назвать это недостатком нельзя, поскольку это часть задумки: зритель должен разглядеть в изображении что-то свое.

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