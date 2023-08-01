Пьяные хулиганы захватили детскую площадку во дворе дома в Каменске-Уральском

Все лето компания спивающихся горожан атакует двор многоэтажного дома. Фото: портал KU66.RU

Есть полиция, есть участковые уполномоченные, есть местные жители, а есть компания алкоголиков-хулиганов, для которых и стражи порядка, и жители многоэтажного дома, во дворе которого они пьют, никакого значения не имеют.

Речь идет про дом №48 по улице Челябинской в Каменске-Уральском. К этому дому на детскую площадку каждый вечер приходит толпа хулиганов, они распивают алкоголь прямо в детской песочнице, мусорят и кричат.

- Мы детей спать укладываем, а они кричат на весь двор. У нас на двор одна песочница и всего две скамьи, и все это - для алкоголиков, - рассказывает порталу KU66.RU местная жительница Ольга.

Ночью на детской площадке шум, а утром – горы мусора. Пока ситуацию исправить не удается. Двор многоквартирного дома – во власти неприятных гостей.