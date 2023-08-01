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НовостиНаука1 августа 2023 8:21

Ученые сфотографировали в Арктике белую радугу

Редкое природное явление исследователи увидели во время экспедиции
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Белую радугу увидели ученые во время экспедиции. Фото: паблик "Арктический плавучий университет"

Белую радугу увидели ученые во время экспедиции. Фото: паблик "Арктический плавучий университет"

Участники научной экспедиции "Арктический плавучий университет - 2023" запечатлели на камеру очень редкое природное явление – белую радугу, и поделились фотографиями в социальных сетях. Об этом пишет издание «Ямал 1».

Белую радугу ученые увидели в июле в Арктике с судна «Михаил Сомов» по пути к мысу Желания.

- Поймать белую радугу очень сложно, обычно она появляется всего на несколько секунд, - рассказывает участница экспедиции Юлия Смирнова.

Отметим, что обычная разноцветная радуга формируется на крупных каплях дождя, а белая радуга – на более мелких каплях тумана.