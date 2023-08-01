На Урале обнаружен труп неизвестного мужчины

Видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 23 июля в районе лодочной станции Красногорского района обнаружили труп мужчины. Полицейские устанавливают личность погибшего и обращаются к уральцам за помощью.

- Если вы узнали мужчину на фото, сообщите об этом по телефонам: 8-950-652-56-80, 02, 112, 8(3439)32-23-15, 8(3439)34-80-90, - сообщили в МО МВД России «Каменск-Уральский».

Отмечается, что видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не было. На вид ему 45-50 лет, рост около 165-170 см, среднего телосложения, темные короткие волосы. Был одет в синюю майку и черные шорты с черным ремнем.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина скончался прямо на детской площадке. Следователи проводят проверку.

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