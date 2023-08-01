Евгений Куйвашев: в 2022 году на социальную сферу выделили 250 миллиардов рублей

Губернатор Свердловской области отметил, что финансовая ситуация стабильна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на социальную сферу в 2022 году было выделено 250 тысяч рублей. Такими данными в ходе доклада о результатах деятельности правительства поделился глава региона Евгений Куйвашев.

Губернатор Свердловской области отметил, что финансовая ситуация стабильна. Общие доходы региона достигают 373 миллиардов рублей. С 2021 года показатель вырос на 4%. А безвозмездные поступления превысили 67 миллиардов рублей.

- Поддержка социальной сферы составила свыше 250 млрд рублей. Это около 67% расходов бюджета. На реализацию национальных проектов было выделено более 46 миллиардов рублей, что позволило повысить уровень и качество жизни сотен тысяч уральцев, - пояснил Евгений Куйвашев.

В 2022 году больше полутора миллионов свердловчан получили различные социальные выплаты. В их числе семьи с детьми. На детей от восьми до 17 лет было выплачено около 15 миллиардов рублей. Материнский капитал в прошлом году получили больше восьми тысяч семей.

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