На спецоперации погиб старший лейтенант полиции из Верхней Пышмы

Фото: МО МВД России «Верхнепышминский» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На спецоперации в июле при выполнении боевого задания погиб старший лейтенант полиции из Верхней Пышмы Михаил Маслаков. Ему было 48 лет.

- Сотрудники ценили Михаила за его деловые качества и умение добиваться поставленных целей. Мы запомним его офицером с большой буквы, мужественным защитником Родины, преданным Отечеству, - рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».

Также там отметили, что преданный своему призванию Михаил никогда не сомневался в правильности выбранного жизненного пути.

Михаил Маслаков - пенсионер МВД, замещавший должность заместителя начальника полиции, вышел на заслуженный отдых в 2016 году.

Прощание с ветераном МВД состоится 2 августа в 10:00 в селе Мостовское, на ул. Лесной, д. 3.

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