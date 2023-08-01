На спецоперации погиб старший лейтенант полиции из Верхней Пышмы

Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На спецоперации в июле при выполнении боевого задания погиб старший лейтенант полиции из Верхней Пышмы Михаил Маслаков. Ему было 48 лет.
- Сотрудники ценили Михаила за его деловые качества и умение добиваться поставленных целей. Мы запомним его офицером с большой буквы, мужественным защитником Родины, преданным Отечеству, - рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».
Также там отметили, что преданный своему призванию Михаил никогда не сомневался в правильности выбранного жизненного пути.
Михаил Маслаков - пенсионер МВД, замещавший должность заместителя начальника полиции, вышел на заслуженный отдых в 2016 году.
Прощание с ветераном МВД состоится 2 августа в 10:00 в селе Мостовское, на ул. Лесной, д. 3.
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