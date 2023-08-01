Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 августа 2023 7:44

На спецоперации погиб старший лейтенант полиции из Верхней Пышмы

Пенсионер МВД с Урала погиб на спецоперации при выполнении боевого задания
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На спецоперации в июле при выполнении боевого задания погиб старший лейтенант полиции из Верхней Пышмы Михаил Маслаков. Ему было 48 лет.

- Сотрудники ценили Михаила за его деловые качества и умение добиваться поставленных целей. Мы запомним его офицером с большой буквы, мужественным защитником Родины, преданным Отечеству, - рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».

Также там отметили, что преданный своему призванию Михаил никогда не сомневался в правильности выбранного жизненного пути.

Михаил Маслаков - пенсионер МВД, замещавший должность заместителя начальника полиции, вышел на заслуженный отдых в 2016 году.

Прощание с ветераном МВД состоится 2 августа в 10:00 в селе Мостовское, на ул. Лесной, д. 3.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru