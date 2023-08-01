Екатеринбурженке грозит реальный срок за кражу из магазина косметики

На свердловчанку возбудили уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительнице Екатеринбурга грозит реальный срок за кражу из магазина косметики. 40-летняя женщина вынесла товара на три тысячи рублей. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

О краже сообщили 8 июля. По предварительной информации, женщина воспользовалась моментом, когда за ней никто не смотрел, и взяла с полки косметику. Потом она просто скрылась, миновав кассы.

- Прибывшие на место происшествия оперативники опросили девушку-кассира торгового павильона и начали необходимые разыскные мероприятия по изобличению предполагаемой злоумышленницы. Накануне полицейские установили местонахождение подозреваемой и задержали, - рассказали в полиции.

Женщину доставили в дежурную часть. Ей оказалась 40-летняя екатеринбурженка, ранее не судимая. В краже она призналась и рассказала, что продала косметику. На свердловчанку возбудили уголовное дело.

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