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НовостиОбщество1 августа 2023 6:51

Скоростной электропоезд «Ласточка» запустят до Ирбита

Губернатор Евгений Куйвашев анонсировал запуск электропоезда «Ласточка» в Ирбит
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
На электропоезде в Ирбит смогут ездить туристы

На электропоезде в Ирбит смогут ездить туристы

Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Похоже, скоро до Ирбита можно будет доехать, что называется, «с ветерком». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 августа, выступая перед депутатами Законодательного собрания с докладом о работе правительства за 2022 год, рассказал о планах запустить в Ирбит скоростной электропоезд «Ласточка».

- Мы хотим до Ирбита запустить «Ласточку». Это будет нормальный туристический маршрут, раскрывающий потенциал Ирбита. Мы над этим сейчас работаем. Как только сложится весь проект, обязательно об этом вам расскажу. Для нас развитие маршрутной сети и развитие электротранспорта, электричек «Ласточка» является приоритетным.

На прошедшей в июле международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге была представлена новейшая модель «Ласточки». Она может разгоняться до 200 километров в час и сделана из российских комплектующих.