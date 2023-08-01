На Урале пострадавшей от укуса собаки девочке выплатят компенсацию

Пес покусал девочку за ноги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском собака напала на несовершеннолетнюю девочку, когда та проходила по улице Первомайской. Пес укусил ребенка сначала за левую ногу, а затем за правую. Отогнать животное удалось только проходившей мимо женщине.

- В результате нападения собаки ребенку причинены телесные повреждения в виде укушенных ран левой и правой ноги, - рассказали в прокуратуре. - Прокуратура в Артемовский городской суд направила исковое заявление о взыскании с администрации города в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в пользу малолетнего ребенка с администрации Артемовского городского округа компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Судебный акт вступил в законную силу.

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