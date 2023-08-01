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НовостиПроисшествия1 августа 2023 6:41

На Урале пострадавшей от укуса собаки девочке выплатят компенсацию

На Урале пострадавшей от укуса собаки девочке выплатят компенсацию
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Пес покусал девочку за ноги

Пес покусал девочку за ноги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском собака напала на несовершеннолетнюю девочку, когда та проходила по улице Первомайской. Пес укусил ребенка сначала за левую ногу, а затем за правую. Отогнать животное удалось только проходившей мимо женщине.

- В результате нападения собаки ребенку причинены телесные повреждения в виде укушенных ран левой и правой ноги, - рассказали в прокуратуре. - Прокуратура в Артемовский городской суд направила исковое заявление о взыскании с администрации города в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в пользу малолетнего ребенка с администрации Артемовского городского округа компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Судебный акт вступил в законную силу.

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