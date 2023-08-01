На Урале малый и средний бизнес поддержали на 8 млрд рублей

В малый и средний бизнес вливают миллиарды рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 августа рассказал, каких показателей удалось достигнуть региону в 2022 году. В частности, глава региона затронул тему поддержки малого и среднего бизнеса.

- В рамках профильного нацпроекта объем поддержки субъектов предпринимательской деятельности составил в 2022 году порядка 8 миллиардов рублей. Число занятых в этой сфере превысило 900 тысяч человек, - говорит Евгений Куйвашев.

Также губернатор отметил, что для малого и среднего предпринимательства сегодня открываются новые ниши возможностей, в частности – можно кооперироваться с промышленными предприятиями для совместного выпуска востребованной продукции.

Ранее губернатор Свердловской области рассказал об итогах социальной газификации в 2022 году.