Уральского спасателя МЧС, погибшего от удара током, похоронят на родине

Фото: группа МЧС Североуральск в социальной сети «ВКонтакте»

В Североуральске пройдет прощание с командиром отделения 53 пожарно-спасательной части 15 пожарно-спасательного отряда старшиной внутренней службы Жасуром Рахимовым. Как ранее рассказывал брат Жасура, трагедия произошла 28 июля, когда пожарный снимал кота со столба. Мужчину убило током.

Как сообщает в соцсетях отделение Североуральского МЧС, церемония прощания с Жасуром Рахимовым переносится на 1 августа с 14:00 до 15:00 в 53 пожарно-спасательной части Североуральска.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» знакомые семьи, позже 31-летнего спасателя Жасура Рахимова похоронят на родине в Узбекистане. Известно, что мужчина посвятил службе в МЧС девять лет жизни. У Жасура Рахимова остались жена и двое маленьких детей. После гибели спасателя в отделении проводится служебная проверка.

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