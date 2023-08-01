За год в Свердловской области построили 500 км газопроводов

Газ проводят в сельские поселения Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Свердловской области газифицировано больше 8 тысяч квартир и частных домов, за год в регионе построили свыше 500 километров газопроводов. Об этом во вторник, 1 августа, заявил глава региона Евгений Куйвашев.

- Построено свыше 500 километров газопроводов, газифицировано восемь тысяч квартир и домовладений, - рассказывает губернатор Свердловской области.

Всего по программе социальной газификации в регионе заключено почти 50 тысяч договоров, по которым газифицировано больше 10 тысяч частных домов.

- Постоянно расширяется перечень категорий льготников, которые могут принять участие в программе, а также список работ и оборудования, которые подлежат компенсации, - рассказывает губернатор Евгений Куйвашев.

Отметим, что в понедельник во время заседания федерального штаба по газификации, которое провел вице-премьер Правительства РФ Александр Новак, Средний Урал включили в число регионов-лидеров по достижению показателей программы социальной газификации.