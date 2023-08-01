В Екатеринбурге с начала года снесли больше 200 незаконных ларьков

Устранение нелегальных ларьков продолжается властями города Фото: Алексей БУЛАТОВ

С улиц Екатеринбурга пропали больше 200 незаконных ларьков. Сносить их начали в начале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего с начала года убрали 214 павильонов, которые находились в семи районах города. В прошлом году удалось снести только 176 киосков. Все они нелегально находились на улицах, поскольку нарушали ряд правил: располагались на тротуарах или газонах, незаконно подключались к точкам энергии.

- Нестационарная торговля – это важный сегмент рынка Екатеринбурга, от которого в том числе зависит поддержание экономической стабильности. Однако она должна работать в соответствии с действующим законодательством. Когда этот процесс проходит бесконтрольно, соблюдение санитарных норм не регулируется, часто подвергаются порче объекты благоустройства, загрязняется мусором городская среда, - отметили в мэрии города.

Всего в Екатеринбурге расположено больше двух тысяч киосков. Все они установлены законно. Устранение нелегальных ларьков продолжается властями города.

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