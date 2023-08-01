СК проведет проверку после наезда на ребенка электросамоката в "Зеленой роще"

Пятилетнего ребенка сбила несовершеннолетняя девочка на электросамокате Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет проведет проверку после наезда на ребенка электросамоката в "Зеленой роще".

- Органами полиции проводится процессуальная проверка. С учетом того, что данный случай касается малолетних детей, а также учитывая ряд иных обстоятельств, следственным отделом по Ленинскому району инициирован вопрос об изъятии материала проверки в производство органов Следственного комитета, - рассказали в СК по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 31 июля. Пятилетнего ребенка сбила несовершеннолетняя девочка. Мальчик в этот момент гулял с мамой.

В случае изъятия материала следствием СКР будет проведен комплекс необходимых процессуальных действий, чтобы дать объективную правовую оценку произошедшему.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru