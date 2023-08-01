В Екатеринбурге для сотрудников МЧС возведут часовню

Часовню построят возле здания ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге появится часовня в честь Иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Ее возведут для сотрудников МЧС. Об этом сообщили информационному агентству "ФедералПресс" в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Часовню построят возле здания ГУ МЧС по Свердловской области. Выбор названия неслучаен, икона «Неопалимая Купина» почитается пожарными, поскольку в ее праздник молятся о защите Среднего Урала от огня.

- Было выбрано это место, и было обращение в Фонд святой Екатерины. Желания людей, которые борются за жизни и безопасность наших сограждан, и возможности благотворителей сошлись в месте, где сейчас мы начинаем созидать часовню, – отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

На месте возведения часовни уже провели первый молебен. Предполагается, что все желающие спасатели смогут посещать место, чтобы помолиться о себе и своих близких. Там же можно будет помянуть умерших.

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