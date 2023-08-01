Тагильчанин, из-за которого в аварии погиб водитель и пострадала девочка, предстанет перед судом

В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину за содеянное Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Нижнего Тагила, который погубил водителя и травмировал девочку, будет осужден. Мужчина получит реальный срок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел ранним утром 9 апреля. Тагильчанин на Lada Priora, нарушая ПДД, столкнулся с Renault. Однако во время аварии автомобиль откинуло на машину Kia Spectra. В ДТП пострадала 15-летняя пассажирка и 73-летний водитель Kia.

- После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Lada Priora, в нарушение ПДД, скрылся с места происшествия, - рассказали в ведомстве.

Найти нарушителя получилось в этот же день. В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину за содеянное. Заведенное на него уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Тагильчанину грозит реальный срок от пяти до 12 лет.

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