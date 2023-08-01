В Екатеринбурге прошел сильный ливень

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге в ночь с 31 июля на 1 августа прошел сильный ливень с грозой. Из-за непогоды несколько улиц оказались под водой. Так, например, по данным группы во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург», затопило улицу Донбасскую и Ильича.

Ранее в МЧС предупреждали, что на Свердловскую область надвигаются грозы с дождем и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. В МЧС просят граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения.

Также о дождях и грозах сообщали в Уральском гидрометцентре. По прогнозам синоптиков, осадки будут кратковременными, но продлятся до конца недели.

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