В Каменске-Уральском простились с 25-летним снайпером, погибшим на спецоперации

Фото: администрация Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском на Аллее славы 31 июля простились с 25-летним Даниилом Ульяновым, погибшим 10 июля при выполнении поставленной задачи недалеко от города Артемовска.

- В окрестностях Артемовска сейчас идут ожесточенные бои, - рассказал заместитель главы города Денис Нестеров. - Даниил погиб от множественных ранений. В сердцах близких, в нашей памяти он останется героем.

Даниил Ульянов родился окончил школу № 21 в Каменске-Уральском. С детства занимался футболом, имел разного уровня спортивные грамоты и награды. Работал кровельщиком на частном предприятии.

- Он был отличным сыном, мужем и заботливым отцом, - отметили в администрации города.

На спецоперацию уралец ушел добровольцем. Там он служил снайпером. Похоронили Даниила Ульянова на Ивановском кладбище с воинским почестями.

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