Наземное метро в Екатеринбурге планируют начать строить в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что проектирование наземного метро хотят начать в этом году, а строительство в 2024 году. В сентябре этого года в Новокольцовский планируют запустить 4 автобусных маршрута - это будет первым шагом в обеспечении транспортной доступности микрорайона.

-Часть маршрута между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово» пройдет через микрорайон Новокольцовский. Всего на линии планируется разместить 5 остановок, - рассказал Алексей Орлов.

Протяженность проектируемой железнодорожной линии составляет 10,2 километра.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала об условиях в микрорайоне Новокольцовский, который построили специально для студентов УрФУ. Пять новых корпусов передадут в УрФУ сразу после проведения Международного фестиваля университетского спорта в августе.

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