В Екатеринбурге в ДТП пострадал подросток

Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Вечером 31 июля на улице Походная в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого пострадал 12-летний мальчик. Автомобиль Kia Rio двигался по Походной, когда подросток выбежал на дорогу в неустановленном месте, недалеко от пешеходного перехода.

- Мальчик 12 лет с различными травмами доставлен в больницу, - сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Родители мальчика рассказали, что он торопился сесть на подъезжающий автобус, так как опаздывал домой, и поэтому решил сократить путь и перебежать дорогу в неправильном месте.

За рулем автомобиля был 47-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. К административной ответственности привлекался дважды. На момент аварии мужчина был трезв.

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