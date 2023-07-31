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НовостиОбщество31 июля 2023 17:23

Власти Серова не смогли найти застройщика для переселения людей из аварийного дома

За контракт власти должны были отдать 127,5 миллионов
Анжелика УФИМЦЕВА
Власти Серова не смогли найти застройщика для переселения людей из аварийного дома

Власти Серова не смогли найти застройщика для переселения людей из аварийного дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Серова планировали переселить жителей аварийных домов в новый многоквартирный дом, однако не смогли найти застройщика. МКУ «Управление капитального строительства» предложило 127, 5 миллионов застройщикам, но, по данным сайта госзакупок, в итоге не было подано ни одной заявки.

Для расселения аварийных домов власти хотели приобрести 21 жилое помещение, размерами от 49 до почти 95 квадратных метров. В документах об объекте закупки написано, что квартиры должны быть с 2-4 комнатами, а также с чистовой отделкой, сантехникой, раковиной на кухне и плитой.

Купленные квартиры застройщик должен был передать к марту 2025 года, если бы сделка состоялась.

Ранее «КП-Екатеринбург» сообщала, что в Ханты-Мансийском автономном округе с 2019 года из аварийного жилья общей площадью в 637 тысяч квадратных метров расселили 41 тысячу человек. Все переселенцы получили новые квартиры. По темпам расселения аварийного жилья Югра занимает третье место по стране.

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