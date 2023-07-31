Власти Серова не смогли найти застройщика для переселения людей из аварийного дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Серова планировали переселить жителей аварийных домов в новый многоквартирный дом, однако не смогли найти застройщика. МКУ «Управление капитального строительства» предложило 127, 5 миллионов застройщикам, но, по данным сайта госзакупок, в итоге не было подано ни одной заявки.

Для расселения аварийных домов власти хотели приобрести 21 жилое помещение, размерами от 49 до почти 95 квадратных метров. В документах об объекте закупки написано, что квартиры должны быть с 2-4 комнатами, а также с чистовой отделкой, сантехникой, раковиной на кухне и плитой.

Купленные квартиры застройщик должен был передать к марту 2025 года, если бы сделка состоялась.

Ранее «КП-Екатеринбург» сообщала, что в Ханты-Мансийском автономном округе с 2019 года из аварийного жилья общей площадью в 637 тысяч квадратных метров расселили 41 тысячу человек. Все переселенцы получили новые квартиры. По темпам расселения аварийного жилья Югра занимает третье место по стране.

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