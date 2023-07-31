Нижнетагильская транспортная прокуратура проверит инцидент с катером, который сбил сап-борд
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Нижнетагильская транспортная прокуратура проведет проверку после ЧП, произошедшего на Нижнетагильском пруду. 28 июля катер сбил сап-борд, на котором плавала женщина с ребенком. Женщина после столкновения получила травмы, а ребенок не пострадал.
- Транспортной прокуратурой выясняются все обстоятельства произошедшего. Будет организована проверка исполнения требований законодательства при эксплуатации маломерных судов, - сообщают в социальных сетях Уральской транспортной прокуратуры.
Известно, что местная полиция уже проводит проверку и выясняет обстоятельства случившегося.
Ранее в Первоуральске в лобовом столкновении погибли два человека и еще девять пострадали. Причиной аварии стало то, что один из водителей заснул за рулем. По факту аварии проводится проверка.
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