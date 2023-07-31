В Екатеринбурге прошел кастинг в группу поддержки баскетбольного клуба «Уралмаш»

Фото: социальные сети БК «Уралмаш»

В Екатеринбурге 30 июля прошел отбор девушек в группу поддержки баскетбольного клуба «Уралмаш». Основными требованиями к девушкам были совершеннолетний возраст, рост от 168 сантиметров и хорошая спортивная или танцевальная подготовка.

- Самое важное - желание танцевать и быть частью клуба. Если все совпало, то мы ждем именно тебя в нашей баскетбольной семье, - сообщали в анонсе организаторы.

В анкете, которую предварительно заполняли девушки, обязательно нужно было указать свои спортивные достижения, разряд, танцевальный опыт. Также организаторы не упустили вопрос про образование и нынешнюю работу кандидаток.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала, как проходит конкурс «Уральская краса - длинная коса 2023». Мы поговорили с девушками о том, как ухаживать за такой экстремальной длиной и что думают о их прическе окружающие.

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