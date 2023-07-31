Жительница Татарстана погибла в жуткой аварии на Урале

Также в аварии погибла 9-летняя девочка Фото: «Одноклассники»

В страшной аварии в Первоуральске погибла 31-летняя жительница Татарстана Диляра Галимова. Она приехала в гости к родственникам. Информацию о гибели женщины подтвердила подруга. Похороны Диляры должны пройти в выходные.

- Сейчас проводятся следственные действия. Родители Диляры уже знают о случившемся, - рассказала собеседница «КП-Екатеринбург».

По данным «КП-Екатеринбург», 35-летний водитель Honda Fit Максим Б. уснул за рулем и протаранил Mazda. Также в аварии погибла 9-летняя дочка автомобилиста. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

- Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.