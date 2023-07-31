Тагильчанку приговорили к семи годам колонии за убийство сожителя-инвалида

Женщина ударила сожителя ножом в грудь. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Жительницу Нижнего Тагила осудили за убийство сожителя-инвалида. Женщина забила ножом своего возлюбленного. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел 12 июля 2021 года. 37-летняя тагильчанка вместе с сожителем и его братом выпивала в квартире дома на Тимирязева. Причиной тому стал день рождения родственника возлюбленного. Однако застолье омрачила ссора пары.

- В ходе застолья женщина поссорилась с сожителем (инвалидом первой группы по зрению). На почве конфликта она вооружилась хозяйственно-бытовым ножом и причинила им сожителю ранение в область груди, - пояснили в Следственном комитете региона.

От полученной травмы мужчина погиб на месте происшествия. Следователи установили все обстоятельства случившегося, собрали нужные доказательства. Силовики допросили свидетелей и обвиняемую, провели проверки на месте ЧП, а также организовали различные экспертизы.

Суд приговорил женщину к семи годам колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на год.

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