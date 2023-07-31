ЧП произошло на Нижнетагильском пруду 28 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле катер сбил женщину с ребенком на сапборде. ЧП произошло на Нижнетагильском пруду 28 июля. Информацию о случившемся «КП-Екатеринбург» подтвердили в УМВД по Нижнему Тагилу.

- По факту происшествия на Нижнетагильском пруду в отделе полиции 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято обоснованное решение, - рассказали в полиции города.

Известно, что женщина во время столкновения получила травмы. Ребенок же остался невредим.

Ранее в Первоуральске в лобовом столкновении погибли два человека и еще девять пострадали. Причиной аварии стало то, что один из водителей заснул за рулем. По факту аварии проводится проверка. Ситуацией также занимаются сотрудники прокуратуры Свердловской области.

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