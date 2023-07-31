Если бы осуществились планы 100 лет назад: уральские ученые рассказали, каким мог стать Екатеринбург

Нереализованных проектов в Екатеринбурге много Фото: Алексей БУЛАТОВ

О нереализованных строительных проектах Екатеринбурга, которые планировались в 1930-е годы, рассказала научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга и младший научный сотрудник лаборатории цифровых технологий в историко-культурных исследованиях УрФУ Ксения Пименова.

– Нереализованных проектов много. Самый первый – трансуральский водный путь. Этот проект был предложен в конце 19 века. Он предполагал соединение бассейнов рек Камы и Оби. Пересечений эти две реки не имеют, и это сильно затрудняло жизнь уральцам. Были сложности, чтобы доставить продукцию уральских железоделательных заводов на западные рынки, приходилось тащить волоком суда, разбирать и собирать их, что было неудобно, - рассказала Ксения Пименова.

Задуманная система каналов, аналогичная голландским, не получилась. Одной из причин несостоявшегося проекта – нехватка финансирования. Плюс пришлось бы много лет строить, организовывать систему шлюзов и другое.

В 30-е годы прошлого века пытались придумать новые водные альтернативы. Например, Урало-Кузбасский проект, когда топливо хотели тянуть на Урал из Кузбасса, а продукцию уральских металлургических и машиностроительных заводов поставлять на Восток.

Были и другие проекты. Так, в 1970-х годах планировалось создать район Уральского научного центра (УНЦ). Тогда было решено перенести все здания институтов на юго-запад города. Планировалось построить целый городок для ученых. Но из всего масштабного проекта, которым руководил академик Сергей Васильевич Вонсовский, воплотилась только малая часть. Перенесли только здания 5-6 институтов в районе ул. Амундсена. Остальные вузы до сих пор находятся в разных районах Екатеринбурга.

11 кварталов планировалось возвести от улицы Мамина -Сибиряка до Восточной и от Малышева до Ленина. Но в 1934 году, когда была расформирована Уральская область, прекратилось масштабное финансирование строительства. И из всех кварталов было построен только Дом промышленности, образцовая школа и клуб Строителей на перекрестке Луначарского и Ленина, в котором потом размещалась Свердловская киностудия, а затем торговый центр. Дома строились уже позже.

На месте здания УрФУ на Ленина, 51, должен был быть синтетический театр. Он должен был синтезировать в себе и цирк, и киноискусство, и театр, и площадные мероприятия для городской общественности. Был даже выбран проект, но к реализации не приступили.

В магистратуре УрФУ на историческом факультете на кафедре истории России сегодня изучают нереализованные проекты, собирают исторические градостроительные сведения.

– Мы насчитали 39 таких проектов. И планируем создать интерактивную карту, где разместить неосуществленные планы. Хотим сделать историю Екатеринбурга видимой, – анонсировала исторический проект Ксения Пименова.