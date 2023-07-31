Организатору бойни в Цыганском поселке отказали в УДО

Пестриков так и не признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организатору бойни в Цыганском поселке Диме Пестрикову отказали в УДО. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

- Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, заслушав самого осужденного, оставил его апелляционную жалобу без удовлетворения, - сообщили в суде.

3 сентября 2016 года в Цыганском поселке было совершено нападение на дом казака Олега Шишова. Ему вместе с братьями Александром и Алексеем Дутовыми пришлось отбиваться от 25 человек. В результате перестрелки двое нападавших погибли, однако с казаков сняли обвинения. Следствие расценило их действия допустимой самообороной.

- У Саши есть взрослая дочь Алиса. И она привела на праздник своего нового парня Диму, - делилась с «КП-Екатеринбург» супруга казака Шишова Анастасия. - Он приехал на BMW X6. Весь вечер гнул понты. Олегу это не понравилось. Мой муж прямо сказал этому Диме, чтобы тот вел себя поскромнее. Началась перепалка. И тогда Олег послал Дмитрия матом.

В январе 2019 года Пестрикова приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

- Расследование уголовного дела представляло собой особую правовую и фактическую сложность, что обусловлено количеством участников уголовного судопроизводства, в том числе участием в уголовном деле 4 потерпевших, 19 обвиняемых, 7 из которых не имеют начального образования, навыков чтения и письменной речи, совершением преступления лицами, не документированными паспортами граждан РФ или какой-либо иной страны, - отмечали в Следственном комитете.

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